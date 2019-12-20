Українцям підказали, що робити з монетами 1, 2 і 5 копійок

У 2019 році монети номіналами 1, 2 і 5 копійок перестали бути платіжним засобом в Україні, і ними вже не можна розрахуватися. Але що робити українцям, у яких такі монети залишилися на руках?

Насправді, їх можна обміняти. Зробити це потрібно протягом трьох років. Процедура ця абсолютно безкоштовна і без будь-яких обмежень.

«Обміняти монети цих номіналів можна на монети та банкноти інших номіналів у сумах, кратних 10 коп.», — розповіли банкіри.

За словами експертів, вилучення з обігу 1, 2 і 5 копійок повинно зменшити час виконання касових операцій клієнтів і суттєво скоротити витрати банків на їх інкасацію та зберігання.

До 30 вересня 2020 року обміняти монети можна у всіх відділеннях українських банків, а до 30 вересня 2022 року — у Нацбанку та уповноважених ним банках: Ощадбанк, ПриватБанк та Райффайзен Банк Аваль.

На вилучення з обігу 1, 2 і 5 копійок Нацбанк не збирається зупинятися. Так, найближчим часом в Україні будуть поступово виводити з обігу монети номіналом 25 копійок. Вони не будуть повертатися в обіг при попаданні в банки, але при цьому на сьогоднішній день залишаються платіжним засобом.