У «Європейській солідарності» прокоментували обшуки в офісі партії

«Європейська солідарність» прокоментувала обшуки у відкритому офісі партії за адресою Лаврська, 16.

«Молодки спортивної статури із прихованими обличчями заблокували вхід на робочі місця і довго не представлялися. Врешті решт з’єднання ясувалося, що ця «спецоперація» проводитися співробітниками Державного бюро розслідувань, директор якого Роман Труба є фігурантом «касетного скандалу», з якого суспільство дізналося про пряме ручне управління ДБР з боку Офісу президента Зеленського. Фракція «Європейська Солідарність» у парламенті вчора оприлюднила вимогу створити ТСК щодо незаконної діяльності директора ДБР та високопосадовців, які впливають на його рішення», – йдеться у заяві, опублікованній на сайті партії.

У «ЄС» считают дії ДБР «спробами влади звести рахунки із політичними опонентів, залякати опозицію, а також із намаганнями відволікти увагу суспільства від провалів на зовнішній арені та в економіці країни»

У заяві також зазначається, що обшуки в офісі «ЄС» проходили одночасно з обшуками на телеканалі «Думська ТБ» в Одесі. У партії считают, що це «свідчить про скоординовану роботу силовиків з метою політичних переслідувань»

«Дії силовиків – це елементи шоу, яке влада намагається згодувати українським громадянам замість реальних успіхів. Немає хліба, немає світу – то потрібні феєричні видовища. Про неприпустимість політичних переслідувань опозиції попереджають і наші міжнародні партнери. Зокрема, у підсумковій резолюції Парламентського Комітету асоціації України з ЄС європарламентарі закликають нову владу не вдаватися до політичних переслідувань», – заявили у «Європейській солідарності».