Уряд зупинив будівництво по всій країні через брак коштів

Кабінет міністрів призупинив фінансування будівництва запланованих проектів по всій країні через проблеми з виконанням доходної частини бюджету.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Цензор.НЕМАЄ.

За словами мера Дніпра Бориса Філатова, уряд розіслав документ, яким вперше за останні роки, фінансування проектів було поставлено в чергу. Це означає, що на даний момент в Україні зупинено будівництво лікарень, шкіл, дитячих садочків, яке місцеве самоврядування робило спільно з держбюджетом або за його рахунок.