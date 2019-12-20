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Уряд зупинив будівництво по всій країні через брак коштів

21.12.2019

Кабінет міністрів призупинив фінансування будівництва запланованих проектів по всій країні через проблеми з виконанням доходної частини бюджету.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Цензор.НЕМАЄ.

За словами мера Дніпра Бориса Філатова, уряд розіслав документ, яким вперше за останні роки, фінансування проектів було поставлено в чергу. Це означає, що на даний момент в Україні зупинено будівництво лікарень, шкіл, дитячих садочків, яке місцеве самоврядування робило спільно з держбюджетом або за його рахунок.

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