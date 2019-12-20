«Руйнує всі зусилля»: спортивні федерації звернулися до Зеленському через рішення Кабміну Гончарука

П’ять спортивних федерацій України виступили із заявою до президента України Володимиру Зеленському та спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову.

Причиною звернення стало рішення Кабміну зупинити в грудні фінансування роботи федерацій з олімпійських видів спорту. Асоціації регбі, хокею, боксу, баскетболу та легкої атлетики звернули увагу керівництва країни на те, що підготовка до старту в Токіо-2020 під загрозою зриву.

«Вже зараз у федерацій виникла заборгованість за послуги, надані протягом 2019 року. З цієї причини спортсменам доводиться скасовувати тренувальні збори, щоб уникнути зростання боргів. Припинення фінансування саме в цей період руйнує всі зусилля, які були витрачені на підготовку спортсменів до Олімпійських ігор протягом попередніх трьох з половиною років. Багаторічна праця тренерів, спортсменів, менеджменту може бути зруйнована моментально в той час, коли до досягнення поставлених цілей залишається зробити останні кроки», – йдеться у зверненні.

«Ми не просимо у держави милостині, не вимагаємо додаткових благ для наших видів спорту. Ми звертаємося до вас з єдиною метою – виконати в повному обсязі зобов’язання по фінансуванню згідно з договорами, які були укладені між федераціями і профільним Міністерством, яке уособлює собою державу», – додали федерації.