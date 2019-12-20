Форварда «Динамо» відсторонили від футболу УЄФА почав розслідування

Нападник київського «Динамо» і збірної України з футболу Артем Бесєдін провалив допінг-тест після матчу Ліги Європи проти «Мальме» 28 листопада.

Першим про це повідомив Youtube-канал «Татотаке». За інформацією джерела, футболіст вже відсторонений від будь-якої футбольної діяльності на 30 днів. Інші деталі невідомі, а розслідування по цій справі тільки почалося.

Пізніше з офіційною заявою виступив сам столичний клуб. «19 грудня 2019 року ФК «Динамо» Київ був офіційно повідомлений про можливе порушення Артемом Беседіним антидопінгових правил УЄФА. На даний момент всі нюанси та обставини з’ясовуються», – йдеться в заяві «біло-синіх».

У цьому сезоні Бесєдін зіграв за «Динамо» 23 матчі і забив вісім голів. Також Беседін провів у 2019 році два матчі за збірну України, в яких відзначився одним голом.

Зараз футболісти «Динамо» перебувають у відпустці, а приступлять до тренувань в середині січня.