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Переговори по газу: у Росії розкрили деталі і терміни контракту з Україною

21.12.2019

Україна і Росія домовилися про продовження транзиту газу в Європу через українську територію.

Як передає ««, про це в п’ятницю, 20 грудня, заявив віце-прем’єр РФ Дмитро Козак.

Країни підпишуть новий контракт на 5 років. Як відомо, президент України Володимир Зеленський хотів укласти 10-річний договір, тоді як Москва наполягала на більш короткому угоді.

Очікується, що підписання нового газового контракту відбудеться до Нового року.

 

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