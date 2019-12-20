Переговори по газу: у Росії розкрили деталі і терміни контракту з Україною

Україна і Росія домовилися про продовження транзиту газу в Європу через українську територію.

Як передає ««, про це в п’ятницю, 20 грудня, заявив віце-прем’єр РФ Дмитро Козак.

Країни підпишуть новий контракт на 5 років. Як відомо, президент України Володимир Зеленський хотів укласти 10-річний договір, тоді як Москва наполягала на більш короткому угоді.

Очікується, що підписання нового газового контракту відбудеться до Нового року.