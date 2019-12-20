«Погрожували вивезти в «ДНР»: у Криму затримали затятого супротивника Путіна

У аннексированном Криму затримали журналіста Євгена Гайворонського, який гостро критикує політику президент РФ Володимира Путіна.

Як Гайворонський розповів OBOZREVATEL, співробітники МВС Криму, підконтрольного Кремлю, відібрали і анулювала його паспорт.

«Мене зараз тримають в Масандрівському ОП, а потім повезуть на суд, де будуть встановлювати законність мого перебування в Росії. У Лівадії у мене вилучили російський паспорт, від якого я відмовився», – розповів Гайворонський.

За словами журналіста, він намагався пояснити окупантам, що згідно з пунктом 4 статті 15 Конституції РФ та Будапештським меморандумом, Крим – це Україна. У свою чергу правоохоронці погрожували вивезти чоловіка в «ДНР», щоб «закінчив свої дні».

«Я у них екстремістом вважаюся за позицію «Крим – це Україна», – сказав Гайворонський.

Чоловікові вдалося зв’язатися з адвокатом. Далі, за його словами, його чекає суд.

Згодом Євген надав копію рішення суду про його видворення з Росії та стягнення адміністративного штрафу в розмірі 2000 рублів (близько 700 грн).

Копія рішення суду

Копія рішення суду