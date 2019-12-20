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Росія виплатить Україні $3 млрд: у Зеленського розкрили нові подробиці газових переговорів

21.12.2019

Російська сторона погодилася виплатити українському «Нафтогазу» 3 мільярди боргу в рамках рішення Стокгольмського арбітражу.

Про це за підсумками газових переговорів у Мінську повідомив помічник президента України Андрій Єрмак, передає «Громадське«.

«Ми повертаємося додому з дуже хорошими новинами, і будемо мати транзитний контракт на вигідних для України умовах. Завдяки цим домовленостям Україна отримає 3 мільярди доларів згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу», – розповів він, зазначивши, що «Газпром» виплатить борг грошима.

 
 

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