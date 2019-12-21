На Київщині злодій жорстоко побив жінку-водія і викрав її авто (відео)

Операція «Перехоплення»: поліція Київщини затримала зловмисника, який жорстоко побив жінку-водія і викрав її авто. Про це повідомляє поліція Київської області.

Тіло побитої невідомої жінки знайшли мисливці серед лісу, біля села Мотижин, що у Макарівському районі, і про це повідомили до поліції. У той час, коли поліція їхала на виклик, на спецлінію 102 надійшло повідомлення від жителя Києва про те, що пропала його дружина.

Працівники поліції відновили події того дня. 45-річна киянка приїхала до дачного будинку на Макарівщину і ввечері планувала повертатися додому. Чоловік, який працював у них раніше по будівництву, попросився у жінки попоїсти та підвезти його до столиці. Господиня пригостила його і чарчиною оковитої, не передбачаючи страшних наслідків.

Щойно вони сіли до автомобіля, чолов’яга накинувся на неї, жорстоко побив, напівживу жінку викинув у лісі. Після чого сів за кермо авто «Акура» і зник у невідомому напрямку.

Для затримання нападника за наказом керівника поліції Київщини була введена спеціальна поліцейська операція «Перехоплення» та орієнтовані усі наряди поліції.

Автівку, що підпадала під орієнтування, група реагування патрульної поліції помітила на одній з ґрунтових доріг Макарівщини. Щойно поліцейські попередили про можливість застосування зброї, водій-втікач зупинився.

Поліцейські затримали нападника у порядку ст. 208 КПК України.

За фактом незаконного заволодіння відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про оголошення підозри затриманому чоловіку. Міру запобіжного заходу для нього на час тривання досудового розслідування обере суд.