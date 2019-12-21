Життю та здоров’ю заступника начальника регіонального управління «Укртрансбезопасности» Жерноклеевой загрожує небезпека

Шантаж, провокації, відверта брехня, а тепер і загрози життя – в таких умовах змушена працювати заступник начальника регіонального управління «Укртрансбезопасности» Наталія Жерноклєєва.

В поле зору так званих цивільних активістів чиновник потрапила в квітні 2019 року, коли в самому управлінні почалися проблеми з ротацією кадрів. 17 квітня стався збройний напад на інспекторів «Укртрансбезопасности» біля села Дачне. Нібито конфлікт стався через те, що чиновники управління не поділили контроль над зважуванням і забезпеченням квитками фур. Сторонами конфлікту сайт «Думська» назвав начальника «Укртрансбезопасности» Сергія Талалу та його заступника Наталію Жерноклееву. Про це журналістам нібито повідомило джерело в прокуратурі.«Начальник і заступник не можуть домовитися між собою. На стороні Талали виступають активісти з організації Резвушкина і активісти Ходияка, на стороні Жерноклеевой — активісти Голодка, а також київська громадська організація «Український Транспортний Союз». Перевага в сутичці в цей раз здобули одеські активісти», — процитувала «Думська» свого інформатора.

Проте, як виявилося згодом громадська організація «Україна – це ми», яку очолює колишній співробітник міліції Віталій Голодок, просто вирішила збити грошей з Наталі Жерноклеевой. Саме з метою замазати її в конфлікті була влаштована стрілянина. А потім, як розповіла сама чиновник, почалися погрози, вимагання, надумані звинувачення. Саме її персони присвячена сторінка навіть даної громадської організації в Фейсбук. Потім «громадські працівники» стали писати про «корупційні діяння» Наталії Жерноклеевой в різні інстанції. Під тиском «активістів» Голодка і «Українського Транспортного Союзу» була зроблена спроба негативно оцінити роботу Жерноклеевой. Причому саме «оцінювання» пройшло з грубим порушенням законодавства. Потім в хід пішли вже відверті погрози життя і здоров’ю чиновника.

«Так звані активісти на чолі з Голодком відверто вимагають, щоб я звільнилася, інакше мені погрожують розправою. Я двічі зверталася з заявою про погрози в мою боку в Приморський райвідділ поліції. Мої заяви прийняті і внесені в ІТС ИПНП», — розповіла Наталія Жерноклєєва.

Поки слідчі органи розглядають заяви Наталії Жерноклеевой її опоненти продовжують тиснути на керівництво «Укртрансбезопасности» з вимогою призначити «потрібних» їм людей. З липня поточного року п’ятеро людей намагалися виконувати обов’язки начальника регіонального управління, не витримують і йдуть. Наталія Жерноклєєва з 12 грудня під тиском нових листів у Київ на час чергової перевірки її роботи відсторонено від займаної посади. Що буде далі з керуванням, хто буде там працювати, залишається великим питанням. Примітно, що громадська організація, яка з квітня поточного місяця кошмарить Наталю Жерноклееву, засвітилася у багатьох кримінальних епізодах. На їх рахунку численні заворушення в Апеляційному господарському суді області, де в 2016 р. вирішувалося питання про приналежність землі в Фонтанці. У 2017 р. учасники «України — це ми» спробували захопити приміщення в Одесі, розташоване на вул. Літературної. Один з озброєних «активістів» забарикадувався в будинку і погрожував людям вогнепальною зброєю. Було розпочато кримінальне провадження за частиною 4 ст. 296 — хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї. Однак ніхто не поніс відповідальності. 27 травня 2017 р. в Затоці озброєні люди увірвалися в поліцейську ділянку і захопили приміщення місцевого селищної ради. Це були «активісти» Голодка. У липні 2017 р. бійці Голодка проводять захоплення будівлі Ширяївського районного суду з вимогою звільнити неугодного їм суддю. Цікава біографія не тільки громадської організації, але самого Віталія Голодка. У 2005 р. співробітники управління внутрішньої безпеки Відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків в Одеській області, фігурував у резонансних історіях, пов’язаних з заступництвом наркоторгівлі і вибиванням свідчень підозрюваних і викраденням людей. Але Голодок і його подільники кожен раз виходили «сухими з води». Не знайшли правоохоронці і складу злочину і за численними «актів хуліганства» уже громадського активіста Віталія Голодка і його організації «Україна – це ми» Тому побоювання за життя і здоров’я нової жертви Віталія Голодка – Наталії Жерноклеевой цілком обгрунтовані.

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