У Львові обстріляли автобус з пасажирами

Невідомий вистрілив по автобусу з пневматичної зброї. Постраждалих немає. Поліція розшукує стрілка.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

“Сьогодні, 21 грудня, в поліцію надійшло повідомлення про те, що близько 7.35 на проспекті Червоної Калини у Львові в пасажирський автобус був зроблений постріл”, – сказано в повідомленні.

На місце одразу прибула слідчо-оперативна група. Поліцейські з’ясували, що постріл був зроблений постріл з пневматичної зброї. Кулька потрапив у бокове вікно автобуса.

“Правоохоронці проводять комплекс оперативно-розшукових заходів по встановленню особи зловмисника, вирішується питання правової кваліфікації події”, – додали в поліції.