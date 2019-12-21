Харківському митнику подарували квартиру в Росії вартістю майже 2,5 млн грн

У Харківській області чиновника митниці викрили у декларування недостовірної інформації

Про це йдеться в ухвалі Московського районного суду Харкова

Суд розглянув клопотання слідчого ДБР про тимчасовий доступ до речей і документів в межах розслідування кримінального провадження за ст. 366-1 КК України (декларування недостовірної інформації). Фігурант – головний державний інспектор митного посту “Щербаківка” Харківської митниці ДФС.

За відомостями слідства, чиновник, подаючи декларацію за 2018 рік, не вказав факт набуття у власність 19 лютого 2018 року квартири площею 33 кв.м вартістю 2,48 млн грн. Правоохоронці заявили про необхідність проведення слідчих дій на території Російської Федерації (витребування копії договору дарування квартири).

Суддя постановив клопотання задовольнити та надати правоохоронцям у межах запиту про міжнародну правову допомогу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій договору дарування квартири.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.