«Дуже гарні новини!». У Зеленського розхвалюють новий газовий договір з Кремлем

Україна домовилася про пакетну угоду про транзит російського газу з 1 січня 2020 року.

Про це на брифінгу 21 грудня повідомив міністр енергетики України Олексій Оржель, передає НВ.

«Транзит російського газу», — сказав він.

Міністр енергетики України Олексій Оржель

За словами міністра, ще до Нового року Нафтогаз України отримає від російської сторони $2,9 млрд, присуджені за рішенням Стокгольмського арбітражу. Сума буде виплачена у грошовій формі.

Договір про транзит буде укладений на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років.

У договорі буде зафіксований мінімальний гарантований обсяг транзитується газу, сказав Оржель.

Він складе 65 млрд кубометрів в 2020 році, і 40 млрд кубометрів протягом наступних чотирьох років (2021-2024 роки).

Тарифи на транзит газу будуть переглянуті в бік збільшення. Їх точний розмір міністр не назвав.

З урахуванням досягнення пакетних домовленостей про транзит, Нафтогаз України відкличе позови, подані до російської сторони в Стокгольмський арбітраж, які стосуються питань транзиту (на $12 млрд, — ред.). При цьому про перегляд рішення, згідно з яким Газпром виплатить $2,9 млрд мова не йде.

Міністр окремо відзначив важливу роль, яку відіграла позиція США при досягненні пакетних домовленостей.