«Слуги народу» діють проти українського народу — Тимошенко

У чинної влади вперше в історії з’явилася унікальна можливість приймати рішення на всіх рівнях, адже вона має для цього більшість. Втім, «слуги народу» замість правильних стратегій і законопроектів протягують документи, зокрема земельні закони, які лобіюють інтереси міжнародних корпорацій, а не українського народу.

Про це заявила напередодні увечері лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера», повідомляє сьогодні прес-служба партії.

«Сьогодні прийняття вкрай важливих для майбутнього України рішень без референдуму, означає одне — думка людей «слугам народу» не цікаво.

Захистити українську землю від розпродажу за безцінь зможе тільки її справжній власник — народ на всеукраїнському референдумі.

Якщо депутати затіяли чесне діло, то треба йти до людей і, як говорить Конституція, запитати, чи готові вони продати свою землю», — переконана Юлія Тимошенко.

Вона зазначила, що антинародний намір влади розпродати землю абсолютно відрізняється від того, як весь світ розвивається відносно аграрного сектора.

«Перш ніж виносити на розгляд закони про продаж української землі, влада повинна визначитися з аграрним укладом, який повинен бути в країні.

І якщо ми говоримо про європейський шлях, то це перевага дрібних і середніх фермерських господарств, а не великих латифундій.

Не визначившись зі стратегією аграрного розвитку, не можна приймати такі вкрай важливі для майбутнього країни документи», — підкреслила лідер «Батьківщини».

За її словами, влада всупереч інтересам українців намагається усілякими методами протягнути вигідні для іноземних корпорацій рішення по українській землі.

«На останньому засіданні аграрного комітету, під час остаточної підготовки до голосування в парламенті, з-під поли з’явився документ, який був одноголосно прийнятий «слугами народу», щоб землю змогли купувати банки і установи з іноземним капіталом.

А це абсолютно суперечить інтересам українських аграріїв і людей», — обурилася лідер «Батьківщини».

Вона наголосила, що основне завдання сьогодні-зробити так, щоб всі ресурси країни служили її громадянам. Адже це є запорукою розвитку і добробуту держави.

«Нам треба нашу землю залишити в українській власності.

Якщо у майбутніх поколінь заберуть землю, то ніхто її більше не зможе повернути.

Боротися за це сьогодні потрібно всіма народу засобами», — резюмувала Юлія Тимошенко.

У себе в Фейбуке вона розмістила відео фрагмента вчорашньої програми зі своїм виступом: