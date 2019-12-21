Люди схильні переїдати в компанії близьких людей — дослідження





Всі люблять зустрічі з рідними або друзями, це хороший привід повеселитися, поговорити, а часто і поїсти разом. Посиденьки з близькими заряджають нас емоціями, гарним настроєм, а вчені кажуть, що і надлишком калорій.

Дослідники з Університету Бірмінгема провели масштабний аналіз 42 робіт і виявили, що споживання їжі в компанії провокує людей переїдати.



Спільні трапези з рідними змушують нас переїдати

Ті люди, які їдять разом з іншими, з’їдають на 48% більше, ніж тоді, коли їдять самі. Наприклад, жінки з надмірною вагою у компанії з’їдали на 29% більше, ніж тоді, коли їли одні.



У чому причина переїдання

Вчені пояснюють такий феномен соціальною взаємодією, яке сформувалося ще нашими предками.



Така соціальна взаємодія допомагало їм вижити.



Стародавні мисливці завжди ділили їжу один з одним і наїдалися на випадок голоду. Це і призвело до того, що звичка переїдати сформувалася в контексті спільних трапез.



Оскільки, коли ми їмо в компанії, ми зміцнюємо соціальні зв’язки, а це також привід переїдати.



Цікаво, що коли ми їмо в компанії малознайомих людей, то навпаки з’їдаємо менше, ніж наодинці.