Ботулізм запідозрили у двох жителів Кіровоградщини

Ботулізм підозрюють у двох жителів Знам’янського району на Кіровоградщині.

Про це поінформували кореспондента в преccлужбі обласного лабораторного центру МОЗ.

При епідрозслідуванні встановили, що потерпілі вживали м’ясну тушонку домашнього приготування.

З метою підтвердження діагнозу “ботулізм” до лабораторії особливо небезпечних інфекцій Центру доставили зразки крові потерпілих для проведення діагностичного дослідження.

Епідеміологічне розслідування продовжується.

Про результати розслідування та дослідження повідомлять додатково.