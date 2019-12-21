Тимошенко і радник Гончарука жорстко зійшлися в прямому ефірі

В ефірі у Савіка Шустера виникла гаряча суперечка між головою партії «Батьківщина» і завзятою противницею лібералізації ринку землі Юлією Тимошенко і радником прем’єр-міністра Олексія Гончарука з питань земельної реформи Олексієм Мушаком.

Мушак спробував звинуватити Тимошенко в тому, що коли вона була прем’єром, то подала законопроект про ринок землі, в якому ні слова не було про захист фермерських господарств.

По цьому законопроекту іноземці могли безпосередньо скуповувати землю без обмежень. «Давайте тоді говорити правду, що коли ви були при владі, ви як хотіли б ринок землі. Той же самий приклад Медведчук, Шуфрич та інші. У 2001 році, коли вони були при владі, вони хотіли ринок землі і за це голосували…

Ви коли були при владі, то все окей, а коли в опозиції, то колосальна проблема», — заявив Мушак, звертаючись до Тимошенко. Поки Мушак її намагався викрити маніпулятивний підхід, досвідчена Тимошенко вивчала документ, який він їй дав, і в якому нібито містилися всі ці земельні «вольності». Спочатку вона заявила, що під документом стоїть не її підпис.

«Однак, не в цьому питання. Питання в іншому. Дивіться, про ринок землі, це мова йде не про сільськогосподарської землі. Про ринку землі, це, в тому числі, не про сільськогосподарської землі, і на сьогодні Земельний кодекс, який прийнятий ще з 2000-х років, дає відповідь на питання, що не сільськогосподарська земля може продаватися посольствам, може продаватися будь-яким іноземним інвесторам. Сільськогосподарська земля в Земельному кодексі чітко було записано, що іноземцям продаватися не може», — відбила удар Тимошенко. Крім того, вона заявила, що саме за її ініціативою всі попередні роки продовжувався мораторій на продаж землі.

І що якби не принципова позиція її політичної сили, українські чорноземи давно були б продані, як це сталося свого часу з продажем промислових підприємств. Розповівши про свою роль у збереженні народного надбання, Тимошенко пішла в наступ на Мушака. «Людина, яка зараз біля мене стоїть (мався на увазі Мушак), представляє найбільшу агромонополию України.

Він представляє фірму «Кернел», що має 600 тисяч гектарів землі в своєму управлінні. І ця людина багато років, багато років відстоює продаж сільськогосподарських земель», — підкреслила Юлія Володимирівна. Далі їх спір вже більше став нагадувати геніальний закадровий текст з «Діамантової руки» – «непереводимую гру слів з використанням місцевих ідіоматичних висловів». Правда, ідіом не було, але що-небудь розібрати в цьому змаганні красномовства вже було важко.