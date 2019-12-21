Зеленський на корпоративі «Слуги народу» піддав публічній «прочуханки» нардепа Трухіна

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у корпоративі партії «Слуга народу».

Про це повідомив нардеп від пропрезидентської партії Дмитро Чорний на своїй сторінці в Instagram, — передає Хвиля.

Так, Чорний зробив селфи з президентом.

У свою чергу, Telegram-каналу «Темний лицар» також повідомляє про присутність президента на заході.

«Президент прийшов на корпоратив. З Богданом. Хоча нам казали що з родиною не можна», — йдеться в повідомленні.

Крім того, «Темний лицар» стверджує, що президент «підняв» заступник голови бюджетного комітету ВР Олександра Трухіна і піддав публічній критиці.

«Президент підняв заступник голови бюджетного комітету Трухіна — того самого, який відвів собі 260 млн на округ, прям на корпоративі, і ви**ал зі сцени, при всіх. Провів паралелі з пацюком і свинею . Прямо нічого не сказав, але всі все зрозуміли», — сказано в повідомленні.