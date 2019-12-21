Білорусі знову мітингували проти «поглиблення інтеграції» з Росією

У столиці Білорусі Мінську на Жовтневій площі вже вчетверте відбулися акції проти інтеграції з Росією.

Про це повідомляє Радіо Свобода. Загалом мітинг тривав близько двох годин, працював «вільний мікрофон».

Цього разу учасники акції вирішили не проводити марш. Кілька людей вийшли на контрмітинг – на підтримку інтеграції. У них був принаймні один плакат російською мовою. Були присутні і силовики, які попередили, що акція – несанкціонована, а також люди у цивільному, що знімали протестувальників на відео.

Неподалік від площі журналісти бачили автозаки, але про затриманих не повідомляється.

Ввечері 20 грудня близько півтори тисячі людей, переважно молодь, пройшли ходою центром Мінська і провели біля Будинку уряду мітинг проти інтеграції з Росією. Того ж дня мав відбутися і мітинг за інтеграцію з Росією, на який зазивали організатори проросійської акції «Безсмертний полк».

Альо на акцію в центрі Мінська ніхто не прийшов. 7 і 8 грудня у Мінську також відбулися неузгоджені з місцевою владою акції протесту. Їх не розганяли, однак організаторів почали викликати в міліцію для складання протоколів.