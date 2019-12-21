Викладача університету в Пакистані засудили до страті за блюзнірство

Суд у пакистанському місті Мултан засудив викладача університету Джунаїда Хафіза до смерті за звинуваченням у богохульстві.

Про це повідомляє Громадське. Іншим вироком Хафіза засудили також до довічного ув’язнена язнення та грошового штрафу на суму 500 тисяч пакистанських рупій (близько 75 тисяч гривень).

Ухвали суду ще можна оскаржити, тож адвокат засудженого заявив, що подасть апеляцію. Захист Хафіза назвавши вирок «вкрай суворим».

Хафіза заарештували у березні 2013 року за «принизливі коментарі» про пророка Магомета, які викладач нібито публікував у соціальній мережі Facebook. З 2014 року він перебував в одиничній камері.

Адвокат, який спочатку захищав Хафіза, отримував погрози, а в явились в місті у 2014 року його вбили у його ж адвокатській конторі.