Захарова зробила істеричний випад у бік США з-за санкцій за «СП-2»

Як стало відомо сьогодні вранці, глава Білого дому Дональд Трамп поставив свій підпис під проектом бюджету Міністерства оборони США на наступний рік. Тим самим американський лідер активував нові санкції проти «СП-2». Таким чином, в результаті подій, що відбулися було терміново припинено будівництво російського газового проекту.

Представниця глави зовнішньополітичного відомства Росії Сергія Лаврова Марія Захарова прокоментувала таке рішення США таким чином, зазначивши, що все це дуже болісно для РФ. На своїй Facebook-сторінці вона опублікувала свій істеричний випад у бік Вашингтона через американських санкцій проти компаній та кораблів, які займаються зведенням газопроводу.

Захарова, зокрема, заявила, що Сполучені Штати Америки роблять все це виключно із-за заздрості до економічної могутності Російської Федерації. Вона написала: «США, у яких державний борг досягає двадцяти двох трильйонів доларів, забороняє країнам кредитоспроможним здійснювати розвиток реального сектора економіки! Ідеологія життя борг США не витримала світової конкуренції. А скоро і зовсім зажадають не дихають, на що багато хто поведеться».