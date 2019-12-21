У Сирії внаслідок авіаударів сил Асада 7 людей загинули, понад 10 отримали поранення

Внаслідок авіаударів по місту Саракеб в сирійській провінції Ідліб загинули 7 людей і понад 10 людей отримали поранення.

Про це повідомляє Громадське.

Саракеб перебуває під контролем сирійських опозиційних груп. Авіаудар стався після того, як урядові сили захопили два нові села на півдні Ідлібу. Саракеб і Маарет аль-Нуман — два великих міста, що утримуються повстанцями.

Вони розміщені на шосе, яке пов’язаність язує столицю Дамаск з найбільшим сирійським містом Алеппо. Обидва міста майже порожні після втечі більшості мирних мешканців. Оскільки припинення вогню, запровадження наприкінці серпня, протягом останніх тижнів фактично було зруйноване, уряд намагається отримати доступ до стратегічного шосе Дамаск-Алеппо.

Сирійські війська останніми днями наступають на північ у напрямку Маарета аль-Нумана. Нагадаємо, на початку грудня у сирійському Ідлібі внаслідок авіаударів загинули щонайменше 20 мирних мешканців.