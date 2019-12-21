Медушевська: Стефанчука всіх прибив фразою – «за нас голосували 73%, а значить саме такий відсоток українців за продаж землі!»

Вчора Савік Шустер у себе на ток-шоу влаштував справжній батл «цифрових проти і аналогових». Савік – досвідчений телеведучий і дуже тонко вловив цю тенденцію.

Висадив «аналогових» на сцені, приліпив їм мікрофони, щоб дружно кричали «ганьба», в попихах навіть Юлію Тимошенко Юлею назвав, а виглядає вона як раз на Юлю, приголомшливо, а поряд розмістив «цифрових» – «узеленских» у всій своїй красі. Про це у своєму блозі пише телеведуча і блогер Ірина Медушевська.

Вона зазначає, і ось, коли «аналогові» у своїх істериках «земля – мати рідна» досягли апогею, Савік вивів до мікрофона «цифрового», що живе в наймах у тещі, першого віце-спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука, який раз, і всіх прибив фразою «за нас голосували 73% українців, а значить саме такий відсоток громадян України за продаж землі!».

Медушевська підкреслює, апофеоз класний, нічого не скажеш. Навіть без «кривавого бариги Порошенко» впоралися, мабуть там у них новий політтехнолог намалювався, поміняв концепцію, розуму вистачило. І тепер нова влада всіх 73% до своїх рішень примазывает.