До +14, але з дощами: синоптик уточнила «весняний» прогноз погоди в Україні

У неділю, 22 грудня, в Україні очікується тепла погода, але вірогідні дощі.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Facebook, відзначивши, що похолодання прийде лише ближче до Нового року – в 27-28 числах.

«22 грудня в Україні буде тепло, протягом дня +8 +12 градусів, на півдні до +14 градусів! Вітер південно-західний, веселий, весняний. Повітря завтра всюди буде вологим, як не з дощем, то з туманом, тому дихати людям з бронхолегеневими захворюваннями буде некомфортно», – зазначила Діденко.

В Києві також очікуються дощі та вітер. Однак повітря прогріється до +10 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 22 грудня