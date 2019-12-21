Прийшли і в Космолот: Поліцейські зупинили роботу понад 5 тис. гральних закладів

Поліцейські зупинили діяльність майже 5300 гральних закладів. Про це повідомляється на сайті Національної поліції України.

«В даний час функціонує 715 мобільних груп зі складу працівників слідчих підрозділів, а також Департаменту стратегічних розслідувань. Мобільні групи у постійному режимі здійснюють моніторинг, а також превентивні заходи з профілактики незаконного грального бізнесу», — повідомив начальник управління Департаменту стратегічних розслідувань Нацполиции Олександр Околит.

За словами Околіта, всього в країні налічувалося близько 5300 незаконних гральних закладів, у тому числі і лотереї, які з сьогоднішнього дня постановою Кабміну втратили можливість працювати в законному полі.

«Також мова йде і про букмекерських конторах, казино та інших гральних закладах», — додав він.

Околит повідомив, що з минулої ночі станом на зараз виявлена і припинена діяльність 179 закладів, де надавалися послуги грального бізнесу. При цьому вилучено 2,3 тисячі одиниць комп’ютерної техніки. Усього обладнання на суму близько 50 млн гривень.