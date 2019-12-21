Українцям озвучили ціни на живі і штучні ялинки

В Україні почалася активна продаж ялинок в передсвятковий період. Українці задаються питанням, чи кусаються ціни в 2019 році на головну прикрасу свята, і яку ялинку вигідніше брати — живу чи штучну?

В містах України вже щосили працюють ялинкові базари. До речі, дивно, але ціни з минулого року майже не змінилися: так, маленькі дерева висотою близько 60 см пропонують у Києві за 130 грн, а ті, що побільше (близько 150 см) коштують від 250 грн і вище. Найбільш високі і красиві дерева коштують близько 600 грн. Так що в середньому живу ялинку в Україні можна купити за 250-300 грн.

Ціни на штучні ялинки варіюються залежно від їх якості і розміру. Так, невелике дерево (близько 30 см) можна купити за 180-200 грн. Півтораметрові ялинки коштують від 800 до 1400 грн, а за більш високі дерева доведеться віддати більше 2 тис. грн. Незважаючи на те, що це дорожче, ніж купити живу ялинку чи сосну, штучне дерево все ж прослужить набагато довше, тому такі витрати цілком виправдані.

Ще один новий тренд – це живі новорічні ялинки і сосни в горщиках і діжках. Продавці запевняють, що після завершення свят дерево можна висадити на вулиці і милуватися ним ще довгі роки. Але коштує все це недешево, хоча ціна залежить від висоти і сорти дерева. У середньому, звичайні ялинки в горщиках (140-160 см) пропонують за 700-1000 грн, а от ціни на більш рідкісні і вишукані сорти досягають навіть 10 тис. грн.