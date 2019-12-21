Питання Криму не закритий: новий посол в США вказав на міжнародне фіаско Росії

Резолюції ООН, в яких зафіксовано, що Росія є агресором і державою-окупантом, створюють доказову базу для міжнародних судових процесів по анексії Криму.

Таку думку висловив колишній постійний представник України при ООН, новопризначений посол у США Володимир Єльченко в інтерв’ю «Укрінформу».

«Я не кажу, що це прямий результат, але, можливо, у нас не було б позитивних рішень у міжнародних судах, якщо б не було цих резолюцій», – сказав дипломат.

За його словами, є кілька десятків положень, в яких Росія названа агресором і державою-окупантом, які рівносильні за доказової силі відбитку пальця людини.

«Раз Генеральна Асамблея ООН так сказала, значить, так і є», – підкреслив посол.

Зокрема, за словами Єльченка, такі документи дають більше шансів в майбутньому вимагати повернення конфіскованого майна у Криму. «Адже документи ООН дають всі правові підстави вважати цю конфіскацію незаконною. З часом це обов’язково буде», – зазначив він.

Крім того, рішення ООН підтримують рівень політичного тиску на Росію. За словами Єльченка, якщо б цих резолюцій не було, це давало б підстави вважати, що «питання Криму закрито», як стверджує РФ.

«Росія може не виконувати ці документи, але їх виконують інші держави світу», – резюмував посол.