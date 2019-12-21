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Трамп підписав закон про створення Космічних військ

22.12.2019

Президент США Дональд Трамп підписав закон, один із пунктів якого передбачає створення Космічних військ країни.

Це перший новий рід військ в армії Сполучених Штатів з 1947 року, коли були створені Військово-повітряні сили.

Про це повідомляє Радіо Свобода. Командувачем новими військами призначений генерал Джон Реймонд.

У Космічні війська будуть переведені до 15 тисяч службовців з Військово-повітряних сил. У серпні, виступаючи на офіційній церемонії в Білому домі, Трамп пояснював створення нового роду військ тім, що недруги США мілітаризують орбіту Землі.

«Можливість вільно діяти в космосі дозволить нам виявляти і знищувати будь-які ракети, випущені проти Сполучених Штатів», – заявивши він. Передбачається, що Космічні війська розмістяться на шести базах. Чотири з них будуть розміщені в Колорадо і по одній в Алабамі і Каліфорнії.

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