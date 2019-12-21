На західному кордоні України утворилися багатокілометрові пробки: що відбувається

На західному кордоні України утворилися великі затори. Користувачі публікують фото пробок в Facebook. Люди масово повертаються на свята в Україну.

Так, великі черги спостерігаються на в’їзд в Україну на КПП «Ужгород — Вишнє Німецьке» і «Тиса». Про ситуацію на пунктах пропуску розповіли в Чопском та Мукачівському прикордонних загонах.

За словами прикордонників, поки ситуація на пунктах пропуску в межах Закарпаття спокійна, значних скупчень автомобілів немає.

Однак, у прикордонних загонах додали, що черги на пунктах пропуску слід очікувати вже за тиждень до Нового року. Так, вже наступного тижня, напередодні католицького Різдва, люди масово почнуть повертатися з країн Європи в Закарпатті, що призведе до можливих черг.

Найбільший ажіотаж прикордонники очікують пунктах пропуску «Тиса», «Ужгород», «Лужники» і «Вилок».