«Перемога або зрада?» У «Нафтогазі» дали оцінку газового контракту з РФ

Виконавчий директор НАК «Нафтогаз» Юрій Вітренко докладно розповів про домовленості щодо транзиту газу, які були досягнуті в результаті тривалих переговорів з Росією.

Відповідний пост з’явився на його сторінці в Facebook в суботу, 21 грудня. На думку Вітренко, рішення стало складним для всіх сторін компромісом».

Він підтвердив, що Росія виплатить Україні 3 млрд боргу «живими грошима» до кінця 2019 року. «Таким чином повною мірою буде виконано рішення Стокгольмського арбітражу по транзитному справі. Тут повна перемога», – додав Вітренко.

За словами виконавчого директора «Нафтогазу», сторони домовилися про продовження транзиту на 5 років, однак і обсяги поставок, та строки можуть бути збільшені.

«Перемога або зрада? «Газпром» хотів один рік, ми – десять, зійшлися посередині. Гарантовані потужності – теж приблизно посередині між тим, що пропонував «Газпром», і ми хотіли», – додав він.

За словами Вітренко, в угоді між «Газпромом» і «Нафтогазом» буде вказаний заздалегідь певний тариф на транзит, а договір буде відповідати європейським нормам міжнародного права та регулюється міжнародним арбітражем.

Він також пояснив, навіщо в договорі потрібен «Нафтогаз» в якості посередника між «Газпромом» і оператором.

«Справа в тому, що «Газпром» не готовий працювати за стандартним договором і брати на себе всі ризики українського законодавства та регулювання, особливо ризики змін у нормативно-правовій базі, які можуть статися з кожним днем. «Нафтогаз» більше пристосований до таких ризиків, оскільки це національна компанія, акціонером якої є український уряд», – резюмував він.