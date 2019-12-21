Пристайко – Путіну: Можемо дати історичний урок

Україна обов’язково відновить державний суверенітет всій своїй території, а ті, хто намагається робити спроби переглянути історію, повинні пам’ятати, що це завжди погано закінчується для самих ревизионеров. Так прокоментував виданню Укрінформ нещодавні заяви російського президента Володимира Путіна міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

«Історія — не дуже надійний радник з політичних справах. До історичних аргументів зазвичай звертаються тоді, коли нічого більше сказати. Але історія може давати уроки; один з таких уроків дуже добре відомий, щоб його ігнорувати: тих, хто задивляється на чужу землю, хто бачить за кордоном якісь «споконвічні території», — завжди осягає поганий фінал», — заявив український міністр.

За його словами, Україна — незалежна суверенна держава, кордони і територіальна цілісність якої визнані всіма країнами світу і захищені міжнародним правом.

«І якщо саме ми повинні надати кому-то черговий урок історії — то так тому і бути», — сказав Пристайко.

Також глава українського МЗС нагадав, що Україна після Парижа розпочала негайно виконувати свою частину зобов’язань. Але в той же час підкреслив, що немає можливості просунутися далі, якщо не буде відповідних кроків всіх тих, хто сидів за столом переговорів у Парижі.

«Президент Путін дав зобов’язання на міжнародній арені, що докладе зусиль для того, щоб виконати всі зобов’язання комюніке: а це обмін людей «всіх на всіх», припинення вогню, розведення військ ще на трьох ділянках, доступ МКЧХ до нашим полоненим на окупованих територіях і розширений мандат ОБСЄ», — нагадав Пристайко.

Переговори Тристоронньої контактної групи в Мінську продовжаться на наступному тижні, повідомив він. Київ сподівається, що це ознака того, що всі хочуть результативності. ТКГ детально обговорила всі питання і просунулася в деяких з них досить далеко. Отже, ми сподіваємося побачити результати на наступному тижні, зазначив дипломат.

«Це — справи і це — реальні кроки до світу. А ці заяви і маніпуляції історією — це гра на емоціях», — підкреслив міністр.

Він додав, що Україна стала свідком того, як маніпуляції фактами і емоціями ведуть до справжньої війни і забирають людські життя, руйнують сім’ї і наше спільне майбутнє.

«Ми вміємо відрізняти слова від дій. Від всіх сидячих за столом переговорів в Нормандії ми очікуємо дій», — закликав глава МЗС України.

Нагадаємо, в рамках щорічної прес-конференції президент РФ Володимир Путін заявив, що всі Причорномор’я і східна частина України є «споконвічно російськими територіями і тепер Росія з цим розбирається».