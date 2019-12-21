Маркарова розповіла про причини відсутності грошей в держбюджеті

Сьогодні під час години запитань до уряду у Верховній Раді глава Міністерства фінансів Оксана Маркарова озвучила п’ять причин, у зв’язку з якими у бюджеті закінчилися гроші і були припинені деякі виплати.

За її словами, чинниками зниження надходжень до бюджету є: зниження ПДВ з ввезених в Україну товарів, більш сильне, ніж передбачено у бюджеті, зміцнення курсу гривні до іноземних валют, зниження вартості газу, так як від розмитнення більш дешевого газу менше митних платежів, зниження ренти на видобуток вуглеводнів – недоотримали 11 мільярдів гривень, а також недоотримання грошей на тютюнові акцизи.

Більш того, Маркарова повторила заяву глави Кабміну Олексія Гончарука про те, що в кінці місяця відомства починають більше витрачати, з метою витратити під кінець року весь виділений їм бюджету.

У зв’язку з цим, говорить глава Мінфіну, уряд частково заблокувало ці витрати та проводить перевірку їх доцільності. Також міністр запевнила, що «всі важливі видатки будуть проведені». З її слів, всі захищені статті бюджету оплачуються «день у день», а за незахищеними статтями бюджету – «тимчасове припинення фінансування».