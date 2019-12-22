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Фото губернатора Дніпропетровської області знайшли на сайті киномоделей

22.12.2019

Після інформації про те, що нинішній губернатор Дніпропетровської області Олександр Бондаренко сім років тому був учасником передачі «Давай одружимося», з’ясувалося, що майбутній глава області також пропонував свої послуги, як модель, і не проти був знятися в рекламі нижньої білизни. Принаймні, анкета з фото, схожими на губернатора, знайшлася на сайті «Киномодель».

У досьє говориться, що Олександр захоплюється танцями і спортом, а от співом — ні.

Олександр Бондаренко. Фото: kinomodel.ru

Для порівняння ось фото з соцмереж періоду участі в передачі «Давай одружимося» в 2012-2013 роках.

Нагадаємо, що нинішній губернатор Дніпропетровщини Олександр Бондаренко сім років тому шукав наречену в російському телешоу «Давай одружимося». Йому було 26 років. У передачі його представили проектним менеджером в департаменті продажів закордонної компанії, кандидатом у майстри спорту з плавання, захоплюється тенісом і волейболом.

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