Пэрис Хилтон озадачила фанатов своим поступком

38-летняя Пэрис Хилтон, которая давно и достаточно успешно выступает на светских вечеринках в качестве диджея, на днях озадачила фанатов.

Как стало известно, она сделала все от неё зависящее, чтобы не пустить на свой концерт бывшего жениха Криса Зилку. Об этом сообщило издание pagesix.com.

Как рассказал вышеупомянутому изданию инсайдер, перед концертом, состоявшимся в Майами, в отеле W South Beach Hotel, она подошла к начальнику охраны и проинструктировала его. Узнав, что её бывший в городе, Пэрис дала чёткое указание: ни в коем случае не пропускать в зал Зилку, как бы он ни стремился туда проникнуть. К счастью, секьюрити не пришлось применять силу, поскольку Крис даже не попытался попасть в зал. Пэрис отчасти была довольна тем, что в отеле не возникло потасовки. Но всё же ей было немного досадно, что Зилка так быстро потерял к ней интерес.

Крис и Пэрис начали встречаться весной 2015-го и на первых порах не уставали публично изливать восторги в адрес друг друга. Так, Хилтон заявила в одном из своих интервью: «С самого первого нашего свидания я увидела в нём нечто особенное. Никогда прежде не встречала такого любящего, преданного и верного мужчину. Я с самого начала знала, что хочу провести с ним всю оставшуюся жизнь!» В январе 2018-го было объявлено о помолвке Хилтон и Зилки. Он сделал ей тогда предложение в необычно романтичной обстановке — на вершине горы. И преподнес кольцо с огромным бриллиантом. Которое, кстати, чуть не потерялось, когда невеста обронила его в ночном клубе. Пэрис уже вовсю готовилась к свадьбе, но потом внезапно её отменила и разорвала помолвку, так и не объяснив, что именно заставило принять это решение. Однако, по слухам, Крис оказался вовсе не таким верным и преданным, как она ожидала, и потихоньку изменял подруге у неё за спиной.