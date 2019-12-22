У Сирії затримали двох підозрюваних у причетності до теракту в Стокгольмі

У сирійській в язниці наразі перебувають двоє громадян Таджикистану, підозрюваних у причетності до теракту в Стокгольмі в 2017 році.

Про це повідомляється в спільному розслідуванні таджицької служби Радіо Свобода” і шведського каналу TV4, – передає УНІАН.

Так, двоє колішніх бійців угруповання «Ісламська держава», відомі під псевдонімами Корі Усмон і Абу Аюб Кулоба, утримуються в сирійському Афріні. Місто розташоване на території, контрольованй турецькими військами.

За даними Служби державної безпеки Швеції, обидва громадянина перебували на постійному зв’язку з виконавцем теракту в Стокгольмі Рахматом Акіловим. Громадянин Узбекистану Акілов у квітні 2017 року в’їхав їхав на вантажівці у натовп людей, які гуляли по пішохідній вулиці в центрі Стокгольма. Загинули п’ять людей, десять отримали поранення. 41-річний Акілов був засуджений до довічного ув’язнена язнення і депортації зі Швеції в разі дострокового звільнення.

Пропустити через 13 Акілов – етнічний таджик, він підтримував перед атакою зв’язок з бойовиками «Ісламської держави» з Таджикистану. Розслідування шведських спецслужб встановило, що Корі Усмон навчив Акілова способу виготовлення вибухового пристрою, а Абу Аюб Кулоба за кілька годин до атаки підбадьорював зловмисника і давав йому настанови, щоб тієї упорався з терактом.