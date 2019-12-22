Російських школярів нагодували м’ясом з трупним отрутою

М’ясо полеглих і хворих тварин надходило в дитячі садки і школи Тольятті.

Про це повідомляє lenta.ru з посиланням на портал «ТЛТгород.ру».

В ході перевірки було вилучено понад 50 тонн м’яса невідомого походження без документів. Видання стверджує, що в продукції було виявлено наявність трупного отрути, кишкової палички та інших інфекцій.

Підприємці скуповували в селах сусідніх областей м’ясо загиблих тварин, вимочували його в хімікатах і приправах, заморожували і продавали. В результаті у декількох дитячих садках Тольятті, Самари і Сизрані за результатами відібраних силовиками проб була виявлена небезпечна продукція. Також, йдеться на порталі, таким м’ясом могли нагодувати учнів більшості шкіл Тольятті.

Слідче управління СК рф по Самарській області порушило кримінальну справу за статтею «Збут товарів і продукції, які не відповідають вимогам безпеки життя або здоров’я споживачів, скоєного у відношенні товарів, робіт і послуг, призначених для дітей».