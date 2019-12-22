Скандал з бронежилетами для ЗСУ: у ГПУ розкрили цікаві нюанси

У Генеральній прокуратурі України повідомили подробиці розслідування справи про закупівлю 11 тис. неякісних бронежилетів для потреб ЗСУ.

Зокрема, розповіли про 7 факти з скандальної історії за версією слідства. Інформація опублікована на сторінці прес-служби ГПУ в Facebook

Насамперед у відомстві зазначили, що 20 тис бронежилетів були закуплені для ЗСУ в 2018 році за усною вказівкою одного із заступників Міноборони і без вивчення потреб української армії.

У ГПУ розкрили подробиці розслідування щодо закупівлі неякісних бронежилетів для ЗСУ

По-друге, додають слідчі, при замовленні в тендерній документації та договорі з постачальником підозрювані відзначили бронежилети моделі із зміненою назвою «Корсар м3с», які взагалі не випробовувалися і не стояли на озброєнні у ЗСУ.

При цьому чиновники взяли чотири партії бронежилетів без випробувань і не доповіли міністру оборони про ситуації, коли дізналися про недоліки в бронежилетах.

«Вони кажуть, що публікації в ЗМІ та мережі з критикою поставлених бронежилетів правдиві. Тобто підозрювані обізнані, що мова йде саме про цих бронежилети та їх недоліки», – підкреслюють в ГПУ.

Перевірка бракованих бронежилетів

Facebook/ГПУ

Також наголошується, що посадові особи Міноборони негласно вирішили випробувати бронежилети тільки тоді, коли інформація про їх неналежну якість почала поширюватися. Випробування неофіційно провели 24 квітня 2019 у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського і виявили, що під час дощування «Корсар м3с» пробиваються.

Крім цього, підозрювані нібито за день до прес-конференції, 23 квітня 2019 року, обговорювали, як вони будуть пояснювати громадськості інформацію про те, що бронежилети неякісні. Мовляв, вони усвідомлювали виявлені недоліки і небезпеки їх використання військовими.

Перевірка бракованих бронежилетів

Facebook/ГПУ

“7 червня 2019 року засновник ТОВ “Наукове виробниче підприємство “ТЕМП-3000” прийшов привітати підозрюваного начальника головного управління з присвоєнням чергового військового звання генерал-майора. Зачіпаючи проблему бронежилетів, він зазначає, що обробить інші, які потрібно поставити, водовідштовхувальним розчином», – описують слідчі п’ятий факт.

За їх словами, це свідчить про те, що постачальник знав про недоліки і намагався виправити ситуацію. І, очевидно, йому це вдалося, адже бронежилети з решти партій в ході дослідження вже не пробивалися.

Перевірка бракованих бронежилетів

Facebook/ГПУ

По-шосте, йдеться в статті ГПУ, судова балістична експертиза від 30 жовтня 2019 року встановила, що при дощування поставлені «Корсар м3с» (11 тис.) не витримують заявленої балістичної стійкості бронежилета 4 класу. Беручи це під увагу, правоохоронці та прийняли рішення про затримання причетних до цієї закупівлю посадових осіб.

Перевірка бракованих бронежилетів

Facebook/ГПУ

Згодом, як свідчить сьомий факт, це і призвело до того, що всім п’ятьом посадовим особам Міноборони повідомили про підозру у бездіяльності військової владою, до того ж вчиненим групою осіб за попередньою змовою, а також підозра у вчиненні шахрайства – засновнику ТОВ «Наукове виробниче підприємство «ТЕМП-3000». Слідчі дії тривають.