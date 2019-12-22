Податкова в умовах падіння поставок нарахувала за листопад на 23,6% більше ПДВ, ніж рік тому, — Верланов

Нарахування зросли завдяки ефективним заходам щодо адміністрування та боротьбі з корупційними схемами. ДПС обіцяє виконати всі планові надходження до бюджету за 2019 рік.

Про це заявив глава Державної податкової служби Сергій Верланов.

Так, за листопад сума нарахованого податку на додану вартість (ПДВ) становила 21,9 млрд грн. Це майже на 4,2 млрд грн, або на 23,6% більше, ніж за аналогічний період 2018 (17,8 млрд).

Нарахування зросли навіть при зменшенні обсягів поставок – вони знизилися на 40,4 млрд грн, або на 5%.

«Завдяки ефективним заходам щодо адміністрування, активної боротьбі зі схемами та якісної аналітичної складової Державна податкова служба збільшує надходження до бюджету навіть за умови зменшення обсягів поставок», — пояснив голова податкової Сергій Верланов.

За його словами, ДПС виконає всі планові надходження до бюджету за 2019 рік.

«Я пообіцяв уряду, що податкова впорається з поставленим завданням. І ми це зробимо!» — зазначив Сергій Верланов.

censor.net.ua