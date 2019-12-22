Кримський “чорний” архів. Частина 10: Компанія з Литви продає нерухомість в Криму

Литва – ключовий лобіст України в Європейському союзі і перша країна, яка почала розслідування порушень санкцій по Криму.

Після публікації антикорупційного проекту «Муніципальний сканер» про діяльність компанії Hanner на аннексированном півострові литовський МЗС подав заяву в правоохоронні органи про порушення кримінальної справи за статтею «Порушення міжнародних санкцій». Але через два роки розслідування проти компанії закрили.

Hanner – найбільша в Литві компанія, що інвестує в будівництво: на її рахунку десятки проектів житлової і комерційної нерухомості в Литві, Латвії, Румунії, Росії та Україні.

В Україну Hanner прийшов ще в 2004 році. Основну діяльність компанія вела в Києві та Одесі. В Одесі партнером по інвестуванню виступав відомий в місті політик – Олег Рудковський, народний депутат з 2006 по 2012 роки і лідер одеського відділення партії «Батьківщина».

Перед кризою 2008 року Hanner вирішив інвестувати в будівництво квартир на Кримському півострові. Великий комплекс Username Deluxe в Гурзуфі, біля Ялти, було завершено в 2009 році: 205 квартир, два басейни і відкривається вид на море.

Свою діяльність в Україні компанія Hanner вела допомогою венчурного інвестиційного фонду «Ханнер-Схід», безпосередньо підпорядкованого голові правління компанії Арвідас Авулису.

Після анексії Криму і введення санкцій ЄС в 2014 році «Ханнер-Схід» перереєстрували вже в російській юрисдикції – в місті Ялта. У жовтні 2016 року «Ханнер-Схід» змінив адресу реєстрації на селище Шушари Ленінградської області, де функціонує логістичний термінал Northway, що також знаходиться у володінні Hanner. А 13 червня 2017 року «Ханнер-Схід» перейшов у власність UAB Capital Trust (99% акцій) і UAB Ronas (1% акцій), зареєстрованих у Вільнюсі.

Ці дві литовські фірми належать контролюючої організації – Hanner Group OÜ, основної компанії Авулиса, яку він в 2012 році переніс з Литви в Естонію нібито з-за більш сприятливої податкової системи.

«Петербурзьке підприємство з’явилося з-за того, що з Криму неможливо здійснити банківський переказ. Ніхто нічого не купує навіть зі знижкою в 50%, а якщо і купить – гроші перевести неможливо. Тому ми розробляли схему, щоб гроші частково йшли через Санкт-Петербург, де у нас нормальний бізнес і є можливість забрати гроші», – пояснював Авулис.

Інформація про активі компанії Hanner в Криму з’явилася в литовських ЗМІ через рік після анексії півострова. Видання Delfi повідомляло, що Hanner на своєму сайті продавала квартиру в Криму. Арвідас Авулис заявив журналістам, що сайт компанії – інформаційний, а повідомлення про квартири в Криму залишилося як нагадування про здійснені компанією проектах. Він також стверджував, що квартири не продаються.

«Від реальності нікуди не дінешся: якщо інша держава займає певну територію, хочеш – не хочеш, ти на ній залишаєшся, навіть якщо сам поїдеш – будинок не вивезеш. Ми зараз не можемо продати квартири, оскільки юридично не зареєстровані: майно зареєстровано на Україні, а знаходиться в Росії, ми вже паралізовані. Навіть якщо з’являться бажаючі купити, ми продати не можемо. Щоб не дратувати людей, сьогодні приберемо Крим з сайту», – сказав він.

У 2017 році Арвідас Авулис додав, що непроданими залишалося 90 квартир: «Нерухомість, на жаль, ні на корабель, ні на вантажівку не погрузишь – можливо, торговцям в цьому сенсі легше, а ми повинні чекати».

Як випливає з інформації на сайті проекту, як мінімум 44 квартири в комплексі на сьогоднішній день пропонуються в оренду відпочиваючим в Криму. При цьому на агрегаторі нерухомості Booking вони доступні тільки після зазначення того, що орендар подорожує з робочими цілями. Зроблено це для того, щоб обійти заборону Європейського союзу на участь у туристичній галузі Криму.

Але коментарі відвідувачів апартаментів на сайті Tripadvisor не залишають сумніву, що використовуються вони для туристичних цілей. У січні 2019 року користувач shukan_novikov_roman поділився своїми враженнями: «Другий раз поїхали в Крим на новорічні канікули. Відпочинок завдяки вам вдався, всі були в повному захваті, не засмутило навіть те, що частково залишилися без світла на добу з-за аварії. У вас дуже класно і багато передбачено, спасибі вам за чудовий відпочинок».

На іншому сайті забудовника familiya-gurzuf.ru до продажу пропонуються 10 квартир: від 6,5 до 15 мільйонів рублів.

Сам Авулис, публічно обіцяв максимально швидко піти з Криму у 2017 році заявляв, що справи все ще стоять, так як за останні два роки не вдалося продати жодної квартири.

Але свіжі дані з Росреестра говорять про зворотне. З 2015-го по 2019 рік компанії Hanner вдалося продати в Криму як мінімум дев’ять квартир.

«Муніципальний сканер» і Нині отримали виписки з українського реєстру нерухомості по одній з квартир. Її компанія Hanner продала ще в 2010 році приватним особам. Після цього квартира змінила чотири власника, поки в 2013 році не опинилася у власності продюсера російської радіостанції «Дитяче радіо» (входить в холдинг «Газпром-медіа»), члена журі конкурсу «Дитяча нова хвиля» у таборі «Артек» Євгена Комбарова.

Згідно з даними російського реєстру нерухомості, Комбаров 1 жовтня 2016 року зареєстрував право володіння квартирою в російській юрисдикції і в цей же день це право перейшло до ТОВ «Дочірнє підприємство «Знвкіф «Ханнер-Схід», дочірньої компанії литовської Hanner.

Згідно з проектом санкцій Євросоюзу, європейським компаніям заборонено набувати в Криму нерухомість. Після першої публікації «Муніципального сканера» литовський МЗС подав заяву про перевірку за підозрою в порушенні міжнародних санкцій, а прокуратура відкрила кримінальну справу і почала розслідування.

На запит Цього Часу влітку 2019-го в Генеральній прокуратурі Литви спочатку відповіли, що справа досі розслідується, але деталі відмовилися повідомити. Пізніше справу закрили.

«Прокурори не змогли встановити фактичні докази того, що кілька литовських компаній працюють на Кримському півострові в порушення санкцій ЄС», – йдеться в заяві Генеральної прокуратури.

У середині листопада в інтерв’ю Теперішнього Часу глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що, на його думку, санкції Євросоюзу працюють ефективно. В тому числі по Криму.

«Я впевнений, що вони працюють, незважаючи на пропаганду, незважаючи на впевненість, що вони нічого не значать», – сказав він.

На новий запит про те, чому він відомство не оскаржило рішення Генпрокуратури, до моменту публікації МЗС не відповів.

Джерело: Даний час