Ґвалтував 30 років: лікаря звинувачують у домаганнях до 350 дітей

Французького хірурга підозрюють у домаганнях і згвалтуванні близько 350 дітей.

У Франції хірурга Жоеля Лу Скуарнека підозрюють в домаганнях і згвалтуванні близько 350 дітей протягом 30 років.

– На сьогодні кількість потенційних жертв зросла до 349 осіб, проте за деякими з цих фактів вже минув термін давності. 229 осіб вже дали свідчення, 197 з них подали скаргу, – заявила прокурор міста Лорьян Лорелін Пейрефіт.

Розслідування справи 68-річного хірурга почалося у 2017 році. Стало відомо про це, коли його 6-річна сусідка розповіла матері про те, що він її домагався і піддав насильству сексуального характеру.

Під час допиту Ле Скуарнек зізнався ще в кількох епізодах щодо двох своїх племінниць.

Однак під час обшуку в його квартирі знайшли папки із записами, в яких містилися дані близько 200 дітей та опису дій сексуального характеру. У більшості випадків події відбувалися в лікарнях, де він працював, починаючи з 80-х років минулого століття.

Він знаходиться під вартою, а в березні наступного року його судитимуть за звинуваченням у домаганнях.