Ймовірно РФ буде змушена шукати альтернативні кораблі для прокладки труб СП-2

Експерти назвали нові перешкоди “Північному потоку – 2”

Ймовірно, РФ буде змушена шукати альтернативні кораблі для прокладки труб “Північного потоку – 2”. Аналітики S&P Global Platts вказують на складності в цьому зв’язку.

Якщо швейцарська компанія Allseas, яка припинила участь у будівництві газопроводу “Північний потік – 2”, остаточно вирішить вийти з проекту, Росія буде змушена шукати інші кораблі для прокладки труб. В якості альтернативи розглядалася трубоукладочная баржа Fortuna, проте вона не зможе працювати в датських територіальних водах, йдеться в повідомленні S&P Global Platts, опублікованому в суботу, 21 грудня.

Зокрема, аналітики S&P Global Platts вказують, що судно Fortuna не зможе підійти до Данії, оскільки на баржі немає системи динамічного позиціонування, необхідного у відповідності з датським законодавством.

У той же час Росія має трубоукладочным судном “Академік Черський”, на якому є необхідна система. Проте в даному випадку проблема полягає в тому, що в даний момент “Академік Черський” знаходиться на Далекому Сході. Йому буде потрібно близько двох місяців, щоб дістатися до Данії. Спочатку планувалося, що газопровід “Північний потік – 2” буде введений в експлуатацію в кінці 2019 року.

Санкції США за будівництво “Північного потоку – 2”

Штрафні заходи США за будівництво “Північного потоку – 2” набрали чинності 21 грудня. У зв’язку з санкціями компанія Allseas відразу оголосила про припинення своєї діяльності з укладання трубопроводу.

Американські штрафні заходи проти компаній, що беруть участь у будівництві газопроводу, передбачають заборону на в’їзд в США. Крім того, будь-яка власність компаній, що знаходиться на території Сполучених Штатів, буде заморожена. Це може вплинути на активи Allseas в Техасі, а також на судна компанії, які курсують в територіальних водах США.

У свою чергу, віце-канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) розкритикував штрафні заходи США проти компаній, які будують газопровід “Північний потік – 2”. Берлін вважає санкції втручанням у внутрішні справи Німеччини. Однак в уряді ФРН не планують вживати відповідні заходи.