У Києві почали асфальтувати Шулявський міст

Будівельники почали асфальтувати новий Шулявський шляхопровід в Києві. Рух автомобілів по ньому планують запустити вже наступного тижня.

Про це повідомила прес-служба Київської міськдержадміністрації в неділю, 22 грудня.

Відзначається, що підрядник дає 10 років гарантії на експлуатацію асфальтного покриття, яке кладуть на площі близько 5000 квадратних метрів. Асфальтобетон укладають на сучасне гідроізоляційне покриття, яке успішно використовують при будівництві мостів і шляхопроводів у країнах Європи.

“В наступні дні – 23-26 грудня – будуть асфальтувати підходи до мосту з боку вулиць Вадима Гетьмана та Олександра Довженка. Після цього відбудуться технічні випробування шляхопроводу. На ньому встановлять спеціальне обладнання, щоб вимірювати прогини мосту і статичні і динамічні навантаження на нього.

Для випробування залучать вісім 30-тонних автомобілів, з допомогою яких створять максимально допустимі навантаження”, – йдеться в повідомленні. Зазначено, що робиться все для того, щоб запустити рух автомобілів по Шулявському шляхопроводу вже в кінці наступного тижня.