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Під Києвом козуля за день тричі ледь не загинула

22.12.2019

Недалеко від селища міського типу Димер Київської області косулю зачепила машина, проте на цьому нещастя тварини не закінчилися. Про це повідомило співтовариство в Facebook «Команда порятунку тварин у Києві».

«Біля Димера по дорозі пробігала дуже щастить козуля», — йдеться в повідомленні.

Після того, як козулю на дорозі зачепив автомобіль, вона прибігла на місцеве кладовище, де її покусала собака. Чоловік, який був у той час на кладовищі, прогнав собаку і косуля побігла далі.

Нещасна тварина застрягла у металевій огорожі однієї з могил і чоловік, який врятував косулю від собаки, звернувся в Команду порятунку тварин.

Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту змогли звільнити косулю і госпіталізували її. Зараз тварина перебуває у вкрай важкому стані.

У козулі є рани від ДТП, кровотеча від укусів собаки і компресійна травма від здавлення. Надалі за твариною будуть доглядати фахівці з притулку для диких тварин.

 



 
 

 

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