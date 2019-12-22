У Дніпрі легковик протаранив стіну житлового будинку, є постраждалі

Вранці в неділю в Дніпрі на вулиці Макарова у Дніпрі легковий автомобіль Mitsubishi в’їхав в будівлю і перекинувся.

Постраждали три людини, повідомляє Інформатор 22 грудня.

«Аварія сталася близько 6:00. Автомобіль рухався по вулиці Макарова у бік вулиці Будівельників. Ймовірно водій не впорався з керуванням. Звернувши ліворуч, він спочатку перетнув трамвайні колії, потім в’їхав у стовп і стіну. Від удару машина перекинулася», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що водій намагався втекти з місця події, але зміг пройти не більше ста метрів – йому знадобилася допомога медиків. При цьому він був у свідомості.

«Очевидці повідомляють, що він був у нетверезому стані. Його, а також двох пасажирів, які перебували в салоні авто, госпіталізували з травмами різного ступеня в лікарні №16 та 56», – пише видання.