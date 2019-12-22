У Києві вночі сім’я потрапила в ДТП з переворотом

В ніч на 22 грудня в Києві відбулося серйозне ДТП з перекиданням, в якому постраждала родина. Про це повідомляє Інформатор. Аварія сталася близько 00:40 за адресою проспект Романа Шухевича, 5 (колишній Ватутіна).

Там зіткнулися мікроавтобус Nissan і легковий автомобіль Skoda Octavia.

За словами водія лугковушки, він їхав по Шухевича в бік правого берега. У цей момент по заправці KLO виїжджав мікроавтобус.

Чоловік розповів, що Nissan намагався проскочити кілька смуг проспекту, щоб заїхати на розворот.

Проте уникнути зіткнення не вдалося. Від удару мікроавтобус вилетів на зелену зону і перекинувся. У машині перебувала сім’я з Полтави. Вони як раз виїхав від гостей і прямували додому.

На щастя, ніхто не постраждав. На місце виїхали лікарі швидкої медичної допомоги. Вони оглянули учасників ДТП, але їх допомога не знадобилася.

Обидва автомобілі отримали серйозні пошкодження. Подробиці інциденту належить з’ясувати поліцейським.