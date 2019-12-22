«Доведеться Крим назад забрати»: пропагандисти Росії зганьбилися «сенсацією», їх підняли на сміх

У мережі висміяли формулювання, яку розповсюдили російські ЗМІ, про те, що нібито Київ «все-таки погодився підвищити вартість транзиту російського газу».

Так, на своїй сторінці в Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць опублікував відповідний пост. Він написав, що «Київ довго відбивався від підвищення вартості російського газу, але Росія домоглася свого».

«РосСМИ повідомляють, що Київ все ж погодився підвищити вартість транзиту російського газу. Довго, довго в Києві відбивалися від підняття вартості транзиту російського газу, але Росія все ж таки наполягла і домоглася свого», – написав він.

Під постом користувачі почали залишати іронічні коментарі.

Так, користувач Андрій Селіванов, зазначив, що незабаром доведеться «пересилити себе і погодитися забрати Крим».

«Такими темпами доведеться пересилити себе і погодитися Крим назад забрати», – написав він.

«Брежнєв і Рейган влаштували змагання з бігу між собою. Брежнєв зайняв друге місце, а Рейган прибіг передостанній», «Знову «Ви зробили це разом»?», «Ну гаразд! Дозволяю вам подарувати мені пару штук баксів – номер картки – в приват», – пишуть в мережі.

Facebook Volodymyr Kompaniiets

Facebook Volodymyr Kompaniiets

Facebook Volodymyr Kompaniiets

Facebook Volodymyr Kompaniiets

Facebook Volodymyr Kompaniiets



