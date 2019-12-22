Рокіровка Гончарука на Яценюка: політолог розповів про швидку відставку уряду

На каналі «1+1», який належить олігарху Коломойському, раптово в позитивному ключі почали відгукуватися про екс-прем’єра Арсенія Яценюка. Після чого політичні експерти заговорили про те, що незабаром ми можемо стати свідками, здавалося б, ніким неймовірного події, коли відбудеться рокіровка в уряді. Яценюку буде запропоновано повернутися в крісло прем’єра замість Гончарука.

Коментуючи інформацію, політолог Тарас Чорновіл зазначив, заміну абсолютно бездарного уряду Гончарука на оновлений уряд Яценюка можна було б сприйняти досить позитивно. Гончарук за руйнівними наслідками свого правління зробив неможливе – вже майже наздогнав Юлію Тимошенко 2008-09 років. І навіть має шанс її обігнати.

Правди заради треба сказати, що Яценюку вдалося навесні 2014-го зупинити падіння в прірву. Зараз він ту свою заслугу дуже сильно перебільшує і уособлює, але все ж антикризові задатки у нього є. Але є й відмінність. Тоді за ним спочатку стояла сила Майдану, а з літа і вже новообраний президент Порошенко. А зараз за спиною Зеленський з прагненням щось полагодити і відновити з Росією, а ще Коломойський, який начебто і відклав свою ідею з дефолтом, але і далі переслідує зовсім не сумлінні наміри.

За словами політолога, Арсеній Петрович вміє бути вдячним своїм благодійникам. Це він проти Порошенка весь час бунтував і ставив палки в колеса, але при цьому ніхто не чув хоч якесь його невдоволення тим-таки Фірташем, коли ще такий юний Арсеній Петрович був його протеже і висуванцем.