Верховний Суд дозволив поліцейським перевіряти поліс ОСАЦВ і штрафувати за відсутність у водіїв

Українських водіїв через суд зобов’язали пред’являти на вимогу поліцейського поліс обов’язкового страхування цивільно правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСАЦВ). Раніше перевірити «страховку» водія поліцейський мав право тільки після отримання відповідної постанови.

Тепер патрульний після зупинки автомобіля має право відразу перевіряти страховий поліс поза процедури складання протоколу або оформлення матеріалів ДТП. І водій не має права заперечувати. Таке рішення Верховний Суд України прийняв наприкінці листопада по справі №522/22180/16-а.

У разі, якщо водій буде відмовлятися надавати для перевірки свій страховий поліс, то згідно з рішенням Верховного Суду, він буде оштрафований на суму 435 гривень в рамках адмінправопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 126 Купап. Без наявності страхового поліса експлуатація автомобілів в Україні заборонена. І мати з собою в машині страховий поліс зобов’язані всі водії.