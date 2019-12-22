Гоша Куценко збирався стати президентом України

Актор Гоша Куценко зізнався, що хотів стати президентом України. Про це він розповів в інтерв’ю «Вечірньої Москві».

За словами Куценко, він 10 років тому серйозно замислювався над тим, що хотів би стати українським лідером. Від мрії довелося відмовитися із-за серйозної хвороби матері.

При цьому актор зазначив, що був би не проти зіграти роль глави держави в кіно. Він підкреслив, що вважає роль президента найскладнішою у світі.

Гоша Куценко, чиє справжнє ім’я Юрій, народився в Запоріжжі, а в 1988 році переїхав до Росії. У 2018 році актор був внесений в базу даних сайту «Миротворець».