Віталій Портніков назвав дві кризи, з якими зіткнеться Україна у 2020 році

Політолог і блогер Віталій Портников прогнозує в наступному 2020 році досить серйозну кризу у відносинах з Росією, тому що Путін спробує не відтягувати повернення України в орбіту свого впливу.

Наступний рік у цьому плані має стати вирішальним – президент Зеленський або по-хорошому повинен виконати вимогу Путіна, або тиск і ескалація конфлікту на сході буде посилюватися.

За словами Портнікова, в 2020 році також на Україну чекає економічний криза. Знову-таки, тут не обійдеться без участі Росії, яка буде докладати всі свої зусилля для того, щоб ця криза відбувся. Будуть проблеми з економікою на інструментальному рівні. У нас вже є дуже серйозна небезпека з тим, що вже вибудувана піраміда державних зобов’язань.

Публіцист зазначив, що в той момент, коли припиниться приплив валюти в країну ми можемо зустрітися з дуже серйозною кризою в економіці. При тому, що високий курс гривні створив дуже високі проблеми для більшої частини української промисловості. В результаті люди не будуть сприймати проблеми в економіці, що виллється в «соціальний вибух».